الحكومة تعتمد 69 مشروعًا جديدًا وتقر حوافز استثنائية لدعم الطيران والسياحة

كتب : أحمد الجندي

05:20 م 20/05/2026 تعديل في 05:20 م

اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد (30) مشروعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشار اليه، للجنة الهندسية الوزارية، بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد (39) مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل؛ وصندوق التنمية الحضرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية؛ مقدمة من وزارتي السياحة والآثار؛ والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.

