الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات

كتب : علاء عمران

05:35 م 20/05/2026

المتهمة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيامها بالرقص بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحاتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028
