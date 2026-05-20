قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة البلوجر حبيبة رضا بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة للمحاكمة

وكانت نيابة النزهة قد أحالت حبيبة رضا، المخلى سبيلها، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديوهات غير لائقة

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط المتهمة عبر منصات التواصل، حيث نشرت مقاطع مصورة ظهرت خلالها وهي تؤدي حركات راقصة مرتدية ملابس وصفت بأنها "غير لائقة".

ضبط المتهمة

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول.

فحص الهاتف المحمول

وكشفت الفحوصات الفنية للهاتف المحمول احتواءه على مقاطع وصور تؤكد تورطها في نشر هذا النوع من المحتوى. وبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بتصوير ونشر تلك الفيديوهات عبر حساباتها المختلفة، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من التفاعل على المنصات الرقمية.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟



5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل