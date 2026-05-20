أعلنت إدارة التنسيق بالإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، فتح باب التقدم بطلبات النقل الخارجي للمعلمين الراغبين في الانتقال من المنطقة إلى مناطق أزهرية أخرى، وذلك استعدادًا للعام الدراسي 2026 - 2027، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لحركة النقل الأساسية.

أسبوعان لتلقي طلبات النقل الخارجي

قال الدكتور مصطفى نجيب، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن التقديم يشمل المعلمين الذين توجد لديهم حالات عجز أو زيادة، على أن يتم تقديم طلبات النقل من خلال شيخ المعهد واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية، تمهيدًا لعرضها على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لاعتمادها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد مدير المنطقة، في تصريحات اليوم، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتلقي الطلبات، موضحًا أنه جرى تخصيص مدة أسبوعين فقط لاستقبال طلبات النقل الخارجي، مع قيام إدارات المعاهد بحصر الطلبات وإرسالها إلى الإدارات التعليمية التابعة لها، تمهيدًا لرفعها إلى إدارة التنسيق بالمنطقة.

ضوابط النقل بين المناطق الأزهرية

وأوضح أن من بين الضوابط المنظمة لحركة النقل، مرور عامين على مباشرة العمل بالنسبة للمعلمين الرجال، بالإضافة إلى اشتراط مرور عام دراسي كامل قبل التقدم بطلب نقل جديد للمنقولين من منطقة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه في حالة طلب النقل بالبدل، يجب أن يكون النقل في نفس التخصص، مع الحصول على موافقة كتابية من المنطقتين، إلى جانب تقديم إقرار بعدم العدول عن طلب النقل عقب الموافقة عليه.

تحقيق التوازن داخل المعاهد الأزهرية

ولفت مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية إلى أن المنطقة تسعى لتنظيم حركة النقل بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل وحالات العجز والزيادة داخل المعاهد، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية لضمان حسن سير الدراسة وانتظام العمل داخل المعاهد الأزهرية.