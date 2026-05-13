قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ“مستريح البيض والمزارع”، في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات زراعية مقابل أرباح مالية، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.

اتهامات بتوظيف أموال في مشروعات وهمية

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المتهم إلى المحاكمة في القضية رقم 60 لسنة 2026، لاتهامه بتوظيف أموال المواطنين في مشروعات غير حقيقية.

التحفظ على الأموال والممتلكات

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.

شركات بلا نشاط حقيقي

وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم في مشروعات استثمارية ومزارع تحقق أرباحًا مرتفعة، بينما تبين أن غالبية الشركات التابعة له حديثة التأسيس ولا تمتلك نشاطًا فعليًا، ولم تقدم أي إقرارات ضريبية.

أموال من المواطنين دون استثمار فعلي

وأضافت التحقيقات أن حسابات المتهم لم تُسجل أي عوائد من استثمارات حقيقية، وأن الأموال التي حصل عليها كانت في الأساس تحويلات وإيداعات من المواطنين، مستغلًا رغبتهم في تحقيق أرباح سريعة.

