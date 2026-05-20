بدأت أعمال تنفيذ مشروع مدينة النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، عقب الموافقة على تخصيص 147 فدانًا لإقامة مدينة صناعية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب منطقة استثمار سياحي مرتبطة بالمشروع، بهدف إنشاء نموذج صناعي متطور يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع والإنتاج.

مدينة متكاملة للنباتات الطبية على مساحة 7500 متر

وقال اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إن المرحلة الأولى من المشروع ستقام على مساحة 7500 متر مربع، ضمن المساحة الإجمالية البالغة 147 فدانًا، موضحًا أن المجمع سيضم وحدة لتعقيم النباتات الطبية والعطرية باستخدام البخار، وهي من التقنيات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لضمان جودة المنتجات المصدرة.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء معمل ميكروبيولوجي لقياس كفاءة عمليات التعقيم والتأكد من خلو المنتجات من الملوثات، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالتصدير.

معامل متخصصة ومركز تدريب للمزارعين

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المجمع سيشهد لأول مرة إنشاء معمل لمتبقيات المبيدات تابع للمعمل المركزي للمتبقيات، بالإضافة إلى مركز إرشادي وتدريبي للمزارعين والمصنعين لنقل الخبرات وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والتصنيع.

كما يشمل المشروع إنشاء مخازن مخصصة للمنتجات المعقمة والعضوية، للحفاظ على جودة المنتجات وزيادة كفاءتها التصديرية.

مدرسة فنية بالتعاون مع جهة ألمانية

وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مدرسة تعليم فني متخصصة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع إحدى الجهات الألمانية، مع مشاركة القطاع الخاص في إعداد المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في قطاع النباتات الطبية والعطرية.

تشغيل المرحلة الأولى في 2027

وكشف المحافظ أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من المشروع يُقدر بنحو 500 مليون جنيه، متوقعًا الانتهاء من أعمال الإنشاءات وبدء التشغيل الفعلي خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكد أن المشروع يُعد من المشروعات التنموية الواعدة التي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة بني سويف كمركز رئيسي لصناعة النباتات الطبية والعطرية في مصر والشرق الأوسط.

بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون عاصمة النباتات الطبية والعطرية في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 50% من اقتصاد المحافظة يعتمد على النشاط الزراعي، إلى جانب تميزها بمساحات زراعية واسعة وجودة عالية للمنتجات.

وأوضح أن هذه المقومات ساهمت في استحواذ بني سويف على نسبة كبيرة من صادرات الزيوت الطبية والعطرية على مستوى الجمهورية، ما يعزز فرص التوسع في الصناعات القائمة على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.