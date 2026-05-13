تأجيل محاكمة بدر عياد في اتهامه بسب وقذف عمر كمال لـ8 يونيو

كتب : أحمد عادل

12:59 م 13/05/2026

عمر كمال

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة بدر عياد، في القضية المتهم فيها بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 8 يونيو المقبل.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، بالإضافة إلى إرسال رسائل بكثافة للمجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب تلك الأفعال.

الإطار القانوني للقضية

وأوضحت التحقيقات أن تلك الوقائع تدخل ضمن الجرائم المعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

بلاغ رسمي من عمر كمال

وكان المطرب عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه بدر عياد بالتشهير به والاعتداء على سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة إلى مباشرة التحقيقات وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

