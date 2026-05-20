

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه صاحبه قيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على منزله باستخدام أسلحة بيضاء. تضمن المنشور زعم الشاكي بوقوع تلفيات جسيمة بالعقار نتيجة ملاحقة خصومه له عقب صدور حكم قضائي لصالحه بتسليم المنزل بقلب محافظة الإسكندرية.



أظهرت التحريات والفحص الدقيق عدم صحة ما ورد بالشكوى جملة وتفصيلاً اليوم الأربعاء. تبين أن حقيقة الواقعة تنحصر في وجود خلافات مدنية وقضائية محتدمة بين القائم على النشر (عاطل وله معلومات جنائية) وبين سيدة ونجلتها، حول ملكية منزل كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ومحرر بشأن النزاع عدة محاضر متبادلة ما زالت منظورة أمام جهات القضاء.

نزاع قضائي على منزل يورط عاطلاً في "البلاغ الكاذب"

أكدت المعاينة الميدانية سلامة العقار وعدم وجود أي آثار لتهجم بأسلحة أو تحطيم للمحتويات كما زعم صاحب المنشور في محاولة لتضليل الرأي العام والضغط على خصومه لإنهاء النزاع لصالحه.

باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

