جريمة قتل مأساوية شهدها مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حيث أقدم ثلاثة أشقاء على قتل شقيقتهم الصغرى خنقًا، ودفنها بمنزل والدهم لشكهم في سلوكها.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم أسرية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل فتاة على يد أشقائها في عام 2024.

الضحية "ك" (23 عاما)، اختفت في ظروف غامضة، قبل أن تقوم زوجة أحد الأشقاء المتورطين بعملية القتل بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

تسجيلات صوتية كشفت الجريمة

اكتشفت زوجة أحد الأشقاء جريمة القتل بعدما كانت تبحث في هاتف زوجها، حيث عثرت على تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه يتفقون فيها على قتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها، ولدى مواجهة زوجها بالأمر اعترف بجريمته مع أشقائه، فيما هددته الزوجة بفضح الأمر.

بالفعل قامت زوجة أحد المتورطين بإبلاغ الأمن بجريمة الأشقاء الثلاثة، وأنهم قاموا بدفن شقيقتهم الضحية بأرضية إحدى غرف منزل والدهم بمركز إخميم بمحافظة سوهاج.

بإلقاء القبض على الأشقاء، اعترفوا بتفاصيل الجريمة معللين فعلتهم بشكهم في سلوك شقيقتهم، ما دفعهم لقتلها "ليغسلوا عارهم"، بينما كشفوا عن مفاجأة أخرى.

استخرجوا رفات ضحيتهم وألقوها في النيل

وجاء ضمن اعترافات المتهمين الثلاثة، أنهم ولدى علمهم بنية زوجة الأول بإبلاغ الأمن عن الواقعة، قاموا معا باستخراج رفات المجني عليها من منزل والدهم وقاموا بصنع طبقة إسمنتية بأرضية الغرفة محل الواقعة لإخفاء الأمر.

كما وضعوا الجثة داخل جوال بلاستيكي، ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وقاموا بإلقاء الجوال في نهر النيل لإخفاء معالم جريمتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه