كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام الأجهزة الأمنية باقتحام منزله بمركز جرجا في سوهاج "دون وجه حق" لضبط شخص آخر. رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المزاعم المنشورة وبدأت في فحص السجلات الرسمية لبيان الحقائق أمام الرأي العام.

مطاردة قاتل هارب فوق أسطح المنازل

تبين من الفحص والتحريات أن الواقعة تعود إلى مشاجرة دامية نشبت بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بطلق ناري على يد "عامل". نجحت القوات اليوم الأربعاء في تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، وأثناء محاولة ضبطه قام بالقفز فوق سطح منزل صاحب المنشور للإفلات من القبض عليه، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من محاصرته وضبطه وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الجريمة.

نفت زوجة القائم على النشر في أقوالها الرسمية ما ورد في شكوى زوجها، مؤكدة أن القوات كانت تؤدي عملها في تتبع القاتل الذي تسلل لمنزلهم هرباً. أوضحت الزوجة أن زوجها يتواجد حالياً خارج البلاد وقام بنشر المقطع دون علمه بحقيقة الواقعة أو تفاصيل المطاردة الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

