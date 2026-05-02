ضبط طفل لسرقة دراجة كهربائية من داخل مدرسة بالمنوفية

كتب : صابر المحلاوي

07:23 م 02/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام طفل بسرقة دراجة كهربائية خاصة بكريمتها من داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية.

اتهام طفل بسرقة دراجة كهربائية من مدرسة بالمنوفية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الماضي تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها للواقعة داخل مدرسة كائنة بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الطفل الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 عامًا، وله سوابق في 4 قضايا أحداث.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن مكان الدراجة الكهربائية المستولى عليها، وتم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات