كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام طفل بسرقة دراجة كهربائية خاصة بكريمتها من داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية.

اتهام طفل بسرقة دراجة كهربائية من مدرسة بالمنوفية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الماضي تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها للواقعة داخل مدرسة كائنة بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الطفل الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 عامًا، وله سوابق في 4 قضايا أحداث.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن مكان الدراجة الكهربائية المستولى عليها، وتم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

