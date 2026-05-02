كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من قيام قوة أمنية بإزالة كشك خاص بأسرتها بمحافظة القاهرة.

تفاصيل إزالة كشك بدون ترخيص بمدينة بدر

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 20 أبريل الماضي، أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتأمين تنفيذ قرار إزالة كشك كائن بالحى الثالث بمدينة بدر، لكونه مقامًا بدون ترخيص.

وأوضحت التحريات أن الكشك يخص القائمة على النشر، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو أثناء تنفيذ القرار ونشره عبر مواقع التواصل، في محاولة لإثناء الجهات المختصة عن استكمال الإزالة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.