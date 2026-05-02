أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا لمخالفة قرار الغلق وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

حملات مكثفة على مستوى الجمهورية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

خطة الدولة للترشيد

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

