لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم، في مداهمة بؤرة إجرامية تخصصت في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتي "الفيوم ، قنا".

كشف بؤر إجرامية خطرة

كشفت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط بؤر إجرامية بعدد من المحافظات، تضم عناصر خطرة تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

مقتل 4 عناصر خلال المواجهات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات من الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظتي الفيوم وقنا، وهم محكوم عليهم في قضايا قتل وسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات والأسلحة، فيما تم ضبط باقي أفراد التشكيلات.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والآيس والهيروين والكوكايين والأفيون، بالإضافة إلى 6100 قرص مخدر.

كما تم ضبط 88 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين بنادق آلية وخرطوش وفرد خرطوش، إلى جانب كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تقديرات مالية ضخمة

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 97 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم إحباطه.

استمرار الحملات الأمنية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط تجار المخدرات، في إطار الحفاظ على أمن المجتمع والتصدي لكافة صور الجريمة.

