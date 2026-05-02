كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي بالضرب على طالب بمحافظة الشرقية.

ضبط مندوب مبيعات تعدى على طالب بالضرب في الشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، تبلغ لقسم شرطة بلبيس من والد المجني عليه، موظف مقيم بدائرة القسم، بتضرره من تعدي أحد الأشخاص على نجله بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بقيامه بتأديب الطالب لسابقة قيامه بسبّه أثناء سيره بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.







