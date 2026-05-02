القبض على مندوب مبيعات بتهمة ضرب طالب بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

07:28 م 02/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي بالضرب على طالب بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، تبلغ لقسم شرطة بلبيس من والد المجني عليه، موظف مقيم بدائرة القسم، بتضرره من تعدي أحد الأشخاص على نجله بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بقيامه بتأديب الطالب لسابقة قيامه بسبّه أثناء سيره بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

