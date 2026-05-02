سعر لوحة مميزة "ردي2" يقفز إلى 700 ألف جنيه في مزاد المرور الإلكتروني

كتب : صابر المحلاوي

06:38 م 02/05/2026

سجلت لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم "ر د ي 2" ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها داخل المزاد الإلكتروني الذي تنظمه بوابة مرور مصر، حيث وصل سعرها حتى الآن إلى 700 ألف جنيه، مع استمرار المزايدة حتى إغلاق باب التقديم اليوم السبت 2 مايو.

ويشارك في المزاد شخصان فقط حتى اللحظة، وسط اهتمام متزايد من المواطنين باللوحات المميزة التي تحمل أرقامًا وحروفًا فريدة، والتي يتم طرحها بشكل دوري عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

وتتيح البوابة للمواطنين إمكانية التقدم للحصول على لوحة معدنية مميزة عبر خطوات إلكترونية تبدأ بتسجيل الدخول، مرورًا باختيار اللوحة المراد المزايدة عليها، ثم الدخول في المزاد الإلكتروني حتى إعلان الفائز.

وفي حال الفوز، يمكن سداد قيمة اللوحة باستخدام البطاقة الائتمانية أو الدفع النقدي من خلال البنوك المعتمدة، على أن يتم تسليم اللوحة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

فيديو قد يعجبك



رقصت أمام الرؤساء وأزمتها أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأزمتها أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
أخبار مصر

الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
علاقات

وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
أبرزهم خليل للجيزة وغراب للشرقية.. "مستقبل وطن" يُعلن حركة تغييرات واسعة
أخبار مصر

أبرزهم خليل للجيزة وغراب للشرقية.. "مستقبل وطن" يُعلن حركة تغييرات واسعة

