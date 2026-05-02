سجلت لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم "ر د ي 2" ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها داخل المزاد الإلكتروني الذي تنظمه بوابة مرور مصر، حيث وصل سعرها حتى الآن إلى 700 ألف جنيه، مع استمرار المزايدة حتى إغلاق باب التقديم اليوم السبت 2 مايو.

ويشارك في المزاد شخصان فقط حتى اللحظة، وسط اهتمام متزايد من المواطنين باللوحات المميزة التي تحمل أرقامًا وحروفًا فريدة، والتي يتم طرحها بشكل دوري عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

وتتيح البوابة للمواطنين إمكانية التقدم للحصول على لوحة معدنية مميزة عبر خطوات إلكترونية تبدأ بتسجيل الدخول، مرورًا باختيار اللوحة المراد المزايدة عليها، ثم الدخول في المزاد الإلكتروني حتى إعلان الفائز.

وفي حال الفوز، يمكن سداد قيمة اللوحة باستخدام البطاقة الائتمانية أو الدفع النقدي من خلال البنوك المعتمدة، على أن يتم تسليم اللوحة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.