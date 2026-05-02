عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر مستجدات العمل والموقف التنفيذي لمكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والسيدة كارين شيبردسون مدير المشروع، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع، إلى جانب وفد البنك الدولي الذي ضم عددًا من الخبراء المختصين، في إطار التنسيق المستمر لضمان سرعة إنجاز المشروع.

متابعة أعمال الإغلاق الآمن لمدفن أبو زعبل

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات المراحل النهائية الخاصة بعملية الإغلاق الآمن لمدفن المخلفات بأبو زعبل، حيث تقدمت 5 شركات لتنفيذ أعمال الإغلاق، ويجري حاليًا تقييم العروض لاختيار الشركة المنفذة، على أن يتم الانتهاء من عملية التقييم خلال شهر كحد أقصى.

إنشاء محطات وسيطة لدعم منظومة المخلفات

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية الخاصة بإنشاء المحطات الوسيطة، والتي تشمل المحطة المقامة بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها، والمحطة الوسيطة بمركز الخانكة، وذلك في إطار دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين كفاءتها على مستوى المحافظة.

توجيهات بسرعة تشغيل محطة مرصفا

وأكد محافظ القليوبية أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة لتسلم وتشغيل المحطة الوسيطة بقرية مرصفا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المخلفات، ودعم الجهود البيئية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنسيق مستمر مع البنك الدولي

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تكثيف الجهود المشتركة مع البنك الدولي لدفع معدلات التنفيذ، والانتهاء من جميع مكونات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، ويسهم في تحسين جودة البيئة والارتقاء بمنظومة المخلفات طبقًا لأحدث المعايير الدولية.