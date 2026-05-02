إعلان

حسام عبدالغفار: الصحة لا تقتصر على العلاج بل تحسين جودة الحياة

كتب : داليا الظنيني

07:06 م 02/05/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، عن أبرز الحالات المرضية التي تتطلب نقل بلازما الدم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل باستراتيجية متكاملة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح عبدالغفار، خلال حواره ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بلازما الدم تستخدم لعلاج الأمراض المناعية، وبعض الأورام، وأمراض الكبد، وحالات النزيف والحروق.

وأكد متحدث الصحة، أن هدف الوزارة الأساسي هو الحفاظ على صحة المواطن وعلاج المرض، مشيرا إلى أن مفهوم الرعاية الصحية تطور ليشمل الصحة العامة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن الصحة تعني الوصول إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، وليس مجرد غياب المرض.

وتابع أن الوزارة تتخذ إجراءات لتحقيق ذلك عبر الوقاية والتشخيص المبكر، والتوعية بأهمية نمط الحياة الصحي.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن الحفاظ على الصحة يشمل التغذية السليمة وممارسة الرياضة والنوم الكافي ودعم الصحة النفسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات