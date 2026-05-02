ضبط سيدة بتهمة النصب بالدجل والشعوذة على المواطنين في البحيرة

كتب : صابر المحلاوي

06:40 م 02/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام سيدة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط المشكو في حقها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

وعُثر بحوزتها على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، و4 هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بإيهام المواطنين بقدرتها على العلاج الروحاني بقصد النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة الدجل والشعوذة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرزهم خليل للجيزة وغراب للشرقية.. "مستقبل وطن" يُعلن حركة تغييرات واسعة
أخبار مصر

أبرزهم خليل للجيزة وغراب للشرقية.. "مستقبل وطن" يُعلن حركة تغييرات واسعة
آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
زووم

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
رياضة محلية

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
علاقات

وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل

