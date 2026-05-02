كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام سيدة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمحافظة البحيرة.

ضبط سيدة بتهمة النصب بالدجل والشعوذة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط المشكو في حقها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

وعُثر بحوزتها على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، و4 هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بإيهام المواطنين بقدرتها على العلاج الروحاني بقصد النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.