استعرض على الطريق.. ضبط قائد دراجة نارية بعد فيديو الرعونة بأسيوط

كتب : صابر المحلاوي

06:28 م 02/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة أسيوط، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، وقائدها، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أنه قام بذلك بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

