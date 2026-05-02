أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراً هاما منذ قليل، من واقع متابعة صور الأقمار الصناعية.

ولفتت الهيئة إلى زيادة كثافة الأتربة والرمال المثارة على الصحراء الغربية ومناطق من محافظة الجيزة واقتراب الأتربة والرمال المثارة إلى محافظات شمال ووسط الصعيد والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وطالبت الهيئة بالحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات.

وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.