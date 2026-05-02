قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة الطور، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريم حلاق مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبو رديس.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تفاصيل الواقعة والتحريات الأمنية

وتعود أحداث القضية إلى 6 يناير الماضي، عندما وردت معلومات لرجال الأمن بمدينة أبو رديس تفيد بقيام أحد الحلاقين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة مساكن الأرامل المواجهة للظهير الصحراوي.

ضبط المتهم وبحوزته مخدرات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء عرضه قطعة من مخدر الحشيش على أحد الأشخاص، الذي فر هاربًا من المكان.

كما عُثر بحوزة المتهم على حقيبة تحتوي على نحو 300 قطعة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 430 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

اعترافات المتهم وإحالته للمحاكمة

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه للتواصل مع عملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 14 جنح أبو رديس لسنة 2026، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 55 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها المتقدم.