بدأت النيابة العامة بالشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد، اليوم السبت، التحقيق مع 3 متهمين في واقعة التعدي على شاب أثناء زفة عروسين بوصلة دهشور.

العريس ضمن المتهمين

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المضبوطين هم العريس واثنان آخران، حيث وُجهت إليهم اتهامات بالتعدي بالضرب على الشاب صاحب الفيديو.

ضبط المتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شاب اصطدم بسيارة في زفة عروسين على وصلة دهشور.

تصريحات الشاب

وأعلن الشاب هادي عادل، صاحب الفيديو، عبر حسابه الشخصي، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، قائلًا: "الحمد لله أنا بخير.. الداخلية بتاخد حقي".

تحريات أمنية موسعة

وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله الشاب متهمًا مجموعة أشخاص بالتعدي عليه أثناء مرور زفة عروسين بطريق وصلة دهشور، بعدما اصطدمت سيارته بسيارة العريس نتيجة التوقف المفاجئ بالطريق.

تفاصيل الواقعة

وقال الشاب "هادي عادل" في الفيديو إنه كان في طريق عودته إلى منزله عبر وصلة دهشور، وفوجئ بسيارات تسير بشكل غير طبيعي ويقودها أشخاص يستعرضون بها، ليتبين لاحقًا أنها زفة عروسين.

وأضاف أنه اصطدم بإحدى السيارات المتوقفة فجأة أمامه، وعند نزوله للتفاهم مع قائدها، نشبت مشادة كلامية تطورت إلى تعدٍ عليه بالضرب من عدد من الأشخاص.

وأوضح أن نحو 15 شخصًا اعتدوا عليه باللكمات والصفعات، ما أسفر عن إصابته وكسر في الأنف، مشيرًا إلى أنه حاول توثيق ما حدث عبر هاتفه المحمول.

وتابع أنه رغم تدخل بعض المواطنين ومحاولات تهدئة الموقف، تعرض مجددًا للاعتداء، قبل أن يتم احتواء الموقف لاحقًا، مؤكدًا تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

