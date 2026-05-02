تفاصيل وفاة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبراجيل.. والنيابة تحقق

كتب : صابر المحلاوي

01:22 م 02/05/2026

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون، إثر انفجار أسطوانة غاز خاصة بثلاجة داخل مخزن تابع لأحد المصانع بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

تحرك أمني عاجل

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع انفجار داخل مخزن مصنع بالبراجيل، وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

النيابة تباشر التحقيق

أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الانفجار وبيان أسبابه بدقة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة، والاستماع إلى أقوال العاملين بالمصنع وشهود العيان.

ملابسات أولية للحادث

وكشفت المعاينة الأولية، وفقًا لأقوال شهود العيان، أن الانفجار نجم عن أسطوانة غاز خاصة بثلاجة داخل المخزن، ما أدى إلى دوي انفجار شديد أسفر عن مصرع 3 أشخاص في الحال وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة.

نقل الضحايا والمصابين

تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

