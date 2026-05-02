لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال تنفيذ أعمال تشطيبات بواجهة أحد العقارات بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عاملين من أعلى سقالة أثناء عملهما في تشطيبات واجهة عقار بدائرة مركز ببا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

أسماء الضحايا

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع: "ك. س. ش."، "أ. ص."، متأثرين بإصاباتهما البالغة جراء السقوط من ارتفاع.

نقل الجثتين والتحقيقات

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل موقع العمل.