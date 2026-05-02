مصرع عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال تشطيب عقار ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:34 م 02/05/2026

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال تنفيذ أعمال تشطيبات بواجهة أحد العقارات بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عاملين من أعلى سقالة أثناء عملهما في تشطيبات واجهة عقار بدائرة مركز ببا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

أسماء الضحايا

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع: "ك. س. ش."، "أ. ص."، متأثرين بإصاباتهما البالغة جراء السقوط من ارتفاع.

نقل الجثتين والتحقيقات

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل موقع العمل.

بني سويف حادث سقوط عامل

فيديو قد يعجبك



بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟
أخبار مصر

بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟
بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف
مسرح و تليفزيون

بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
اقتصاد

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
إبراهيم سعيد يشيع جنازة والدته (صور)
رياضة محلية

إبراهيم سعيد يشيع جنازة والدته (صور)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

