الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب

كتب رمضان حسن

12:35 م 02/05/2026 تعديل في 01:14 م

خوان بيزيرا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال السفر إلي الإسكندرية غد الأحد للدخول في معسكر مبكّر استعدادًا لملاقاة فريق سموحة الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز وذلك بعد الخسارة امس في مباراة القمة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"مصراوي" أن معتمد جمال يريد إبعاد اللاعبين عن أي شيء قد يؤثر علي تركيزهم وتوفير مناخ جيد يساعد الفريق علي الفوز في المواجهتين المتبقيتين من عمر مسابقة الدوري هذا الموسم للتتويج باللقب المحلي.

وأوضح : أما فيما يتعلق بإمكانية توقيع عقوبة مالية ضد الثنائي عبد الله السعيد وخوان بيزيرا فالجهاز الفني يري أنهما لم يخرجا عن النص وأنه من الضروري عدم تصدير أزمات للفريق في المرحلة الهامة الحالية والتي تشهد المنافسة علي بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية.

وكشف المصدر : الجهاز الفني يري أن ما فعله السعيد قد يبدو رد فعل طبيعي لأي لاعب يتم استبداله لكن هذا التصرف لا يعد خروجًا عن النص، ونفس الكلام لخوان بيزيرا الذي خرج إلي غرفة خلع الملابس في هدوء ولم يفتعل أي أزمة.

وكانت جماهير نادي الزمالك، طالبت بمعاقبة السعيد الذي ألقي بزجاجة المياه بقوة علي الأرض فور استبداله ، فيما رفض بيزيرا الذهاب إلي الدكة عقب استبداله أيضًا وتوجه إلي غرفة خلع الملابس اعتراضًا علي قرار تغييره.

"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
حقيقة منع الكراتين بالمطارات.. بيان رسمي يحسم الجدل
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل