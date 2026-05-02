فيديو صادم| سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بشبرا الخيمة.. والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

01:35 م 02/05/2026

الداخلية تضبط متهمين بسرقة سلسلة ذهبية من سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة سلسلة ذهبية من إحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة القليوبية.

وتبين أنه بتاريخ 10 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من ربة منزل، أفادت بتعرضها لسرقة سلسلتها الذهبية بأسلوب الخطف أثناء سيرها بدائرة القسم، قبل أن يفر الجناة هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية.

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط المسروقات بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
أخبار العقارات

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي
رياضة محلية

بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي

فيديو صادم| سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بشبرا الخيمة.. والداخلية تتدخل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بشبرا الخيمة.. والداخلية تتدخل

سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
أخبار مصر

سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
بعد شهرين من حرب إيران.. من هم الفائزون والخاسرون؟
شئون عربية و دولية

بعد شهرين من حرب إيران.. من هم الفائزون والخاسرون؟

