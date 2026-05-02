كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة سلسلة ذهبية من إحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة القليوبية.

بلاغ رسمي وتحديد الجناة

وتبين أنه بتاريخ 10 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من ربة منزل، أفادت بتعرضها لسرقة سلسلتها الذهبية بأسلوب الخطف أثناء سيرها بدائرة القسم، قبل أن يفر الجناة هاربين.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية.

المضبوطات والاعتراف

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط المسروقات بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





