شهد شارع مكة المكرمة بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، حدوث كسر مفاجئ في خط طرد رئيسي للصرف الصحي، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه على الطريق، وتسبب في تعطّل جزئي لحركة المرور بالمنطقة.

بلاغ بوجود كسر في ماسورة الصرف الصحي

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بانفجار ماسورة صرف صحي رئيسية بشارع مكة المكرمة، ووجود تجمعات مائية كثيفة أعاقت حركة المركبات والمواطنين في محيط الواقعة.

تدخل عاجل وفرق صيانة بالموقع

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارات شفط المياه وفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للسيطرة على الموقف والحد من تدفق المياه.

فصل المياه وتحويل الحركة المرورية

كما تم فصل مياه الشرب عن المنطقة مؤقتًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق المياه، إلى جانب البدء في أعمال الإصلاح، وتنظيم الحركة المرورية وتحويلها إلى شوارع بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

استمرار أعمال الإصلاح وإزالة آثار المياه

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لإصلاح الكسر بشكل كامل، مع إزالة آثار المياه من الطريق، تمهيدًا لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.