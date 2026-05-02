إعلان

كسر مفاجئ في ماسورة صرف صحي سوهاج يتسبب في شلل مروري جزئي

كتب : عمار عبدالواحد

01:33 م 02/05/2026

كسر خط الصرف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد شارع مكة المكرمة بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، حدوث كسر مفاجئ في خط طرد رئيسي للصرف الصحي، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه على الطريق، وتسبب في تعطّل جزئي لحركة المرور بالمنطقة.

بلاغ بوجود كسر في ماسورة الصرف الصحي

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بانفجار ماسورة صرف صحي رئيسية بشارع مكة المكرمة، ووجود تجمعات مائية كثيفة أعاقت حركة المركبات والمواطنين في محيط الواقعة.

تدخل عاجل وفرق صيانة بالموقع

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارات شفط المياه وفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للسيطرة على الموقف والحد من تدفق المياه.

فصل المياه وتحويل الحركة المرورية

كما تم فصل مياه الشرب عن المنطقة مؤقتًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق المياه، إلى جانب البدء في أعمال الإصلاح، وتنظيم الحركة المرورية وتحويلها إلى شوارع بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

استمرار أعمال الإصلاح وإزالة آثار المياه

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لإصلاح الكسر بشكل كامل، مع إزالة آثار المياه من الطريق، تمهيدًا لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

الصرف الصحي مياه الشرب سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف
مسرح و تليفزيون

بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف

بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟
أخبار مصر

بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟
فيديو صادم| سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بشبرا الخيمة.. والداخلية تتدخل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بشبرا الخيمة.. والداخلية تتدخل

تحذير عاجل من "السياحة" للمواطنين والشركات قبل الحج 2026
أخبار مصر

تحذير عاجل من "السياحة" للمواطنين والشركات قبل الحج 2026
بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف
مسرح و تليفزيون

بيومي فؤاد يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل دوره في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

