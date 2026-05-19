

أسدلت محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، الستار على محاكمة نجل أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة، ومقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة دون رخصة.

وقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ في اتهامه بحيازة مواد مخدرة، و3 أشهر مع النفاذ في اتهامه بمقاومة السلطات، بالإضافة إلى حبسه شهرًا في اتهامه بإتلاف ممتلكات عامة.

كما غرّمت المحكمة المتهم 200 جنيه في اتهامه بتداول الكحوليات، و100 جنيه في اتهامه بالقيادة دون رخصة.

ويواجه "حسين"، نجل أحمد حسام ميدو، 4 اتهامات أمام محكمة الطفل، لعدم تجاوزه 18 عامًا، إذ أسندت إليه نيابة الطفل تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما وجهت النيابة للمتهم تهم مقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة.

وكانت نيابة الطفل أحالت نجل أحمد حسام ميدو، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الطفل.

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.