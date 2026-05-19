إعلان

"بينها 300 جنيه غرامة".. تفاصيل الحكم على نجل ميدو بالحبس 7 أشهر في 4 اتهامات

كتب : أحمد عادل

08:03 م 19/05/2026 تعديل في 08:19 م

أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أسدلت محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، الستار على محاكمة نجل أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة، ومقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة دون رخصة.

وقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ في اتهامه بحيازة مواد مخدرة، و3 أشهر مع النفاذ في اتهامه بمقاومة السلطات، بالإضافة إلى حبسه شهرًا في اتهامه بإتلاف ممتلكات عامة.

كما غرّمت المحكمة المتهم 200 جنيه في اتهامه بتداول الكحوليات، و100 جنيه في اتهامه بالقيادة دون رخصة.

ويواجه "حسين"، نجل أحمد حسام ميدو، 4 اتهامات أمام محكمة الطفل، لعدم تجاوزه 18 عامًا، إذ أسندت إليه نيابة الطفل تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما وجهت النيابة للمتهم تهم مقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة.

وكانت نيابة الطفل أحالت نجل أحمد حسام ميدو، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الطفل.

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد حسام ميدو منتخب مصر حيازة مواد مخدرة محكمة الطفل بالأميرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف حقيقة تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري
رياضة محلية

مصراوي يكشف حقيقة تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري
تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة
نصائح الجمال

تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة
شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله" –
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله" –
"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
رياضة عربية وعالمية

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
هل تحمي الكلاب الضالة البشر من الثعابين؟
علاقات

هل تحمي الكلاب الضالة البشر من الثعابين؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام