إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 7 سيارات أعلى كوبري الحرس الوطني ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

09:49 م 19/05/2026
    حادث تصادم بمدينة بنها (2)
    حادث تصادم بمدينة بنها (5)
    حادث تصادم بمدينة بنها (6)
    حادث تصادم بمدينة بنها (7)
    حادث تصادم بمدينة بنها (3)

أُصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم مروع أعلى كوبري الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” بـ7 سيارات سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الحرس الوطني بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ملابسات الحادث

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة نقل ثقيل “تريلا” اصطدمت بـ7 سيارات سوزوكي كانت أعلى الكوبري، ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

حوادث الطرق حادث بنها القليوبية

