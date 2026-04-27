قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا، ضد أحمد حسام "ميدو" على خلفية واقعة السب القذف، لجلسة الغد، لاستلام عريضة الدعوى وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتغيب أحمد حسام ميدو ودفاعه عن حضور الجلسة التحضيرية للدعوى، لإمكانية التصالح الودي.

إلغاء حبس ميدو والاكتفاء بتغريمه في اتهامه بسب محمود البنا

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت بقبول استئناف أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، على حكم حبسه شهرًا لاتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، واكتفت مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه فقط.

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا سابقًا بحبس ميدو شهرًا بعد إدانته بسب وقذف الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي وتحول إلى تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمه الحكم محمود البنا للنيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبّه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها البنا تحكيميًا، بعدما نشر ميدو منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة الأهلي.

