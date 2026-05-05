ميدو يصل محكمة الطفل لمساندة نجله في قضية حيازة مخدرات

كتب : أحمد عادل

01:26 م 05/05/2026

وصول أحمد حسام ميدو لمحكمة الطفل

وصل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إلى مقر محكمة الطفل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لمساندة نجله خلال محاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استماع هيئة المحكمة إلى شهاد ضابط الواقعة.

تفاصيل اتهام نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة

كان المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، قد قرر إحالة أوراق القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص، عقب انتهاء التحقيقات الأولية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه خلال حملة مرورية ليلية، أثناء قيادته سيارة دون ترخيص، حيث تبين أنه نجل لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، وعثرت القوة الأمنية بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، بالإضافة إلى زجاجة خمر، وكان برفقته فتاة داخل السيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم واجه اتهامات بإتلاف ممتلكات عامة ومقاومة السلطات أثناء محاولة ضبطه، قبل أن يتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، ثم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

