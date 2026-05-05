بدأت محكمة الطفل، اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات "ضابط الواقعة" في قضية اتهام نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات.

وكان أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، وصل منذ قليل لمقر محكمة الطفل بالقاهرة، لمساندة نجله في محاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات.

تفاصيل اتهام نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة

كان المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، قد قرر إحالة أوراق القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص، عقب انتهاء التحقيقات الأولية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه خلال حملة مرورية ليلية، أثناء قيادته سيارة دون ترخيص، حيث تبين أنه نجل لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، وعثرت القوة الأمنية بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، بالإضافة إلى زجاجة خمر، وكان برفقته فتاة داخل السيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم واجه اتهامات بإتلاف ممتلكات عامة ومقاومة السلطات أثناء محاولة ضبطه، قبل أن يتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، ثم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

