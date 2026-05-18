ضبط طن و250 كيلو مخدرات و3 قطع أسلحة نارية ببؤرة إجرامية بالقاهرة

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظة القاهرة.

بؤرة إجرامية في القاهرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام البؤرة بمحاولة جلب وتهريب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

مداهمة البؤرة الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف العناصر، وضبط بحوزتهم طن و250 كيلو جرامًا من المواد المخدرة (هيدرو، حشيش)، و3 قطع أسلحة نارية متنوعة.

حصيلة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

