ضبط طن و250 كيلو مخدرات و3 قطع أسلحة نارية ببؤرة إجرامية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

04:59 م 18/05/2026

مداهمة بؤرة إجرامية في القاهرة

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظة القاهرة.

بؤرة إجرامية في القاهرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام البؤرة بمحاولة جلب وتهريب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

مداهمة البؤرة الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف العناصر، وضبط بحوزتهم طن و250 كيلو جرامًا من المواد المخدرة (هيدرو، حشيش)، و3 قطع أسلحة نارية متنوعة.

حصيلة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

