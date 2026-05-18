الهيئة العامة للاستثمار تتابع تنفيذ مشروع أثاث يوفر 6350 فرصة عمل

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة "بادما" العالمية للأثاث، لبحث تسريع تنفيذ مشروع الشركة في مصر "يادا إيجيبت"، بحضور داريك بيوتر كروبا رئيس مجلس إدارة الشركة، وجاريك داريوس بوركيت نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد الخمري مدير عام شركة "يادا إيجيبت".

وقال داريك بيوتر كروبا إن الشركة انتهت بالفعل من نحو 60% من أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من التجهيزات كافة بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع "يادا إيجيبت" نحو 70 مليون يورو، ويقام على مساحة 460 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة.

ويعمل المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع توجيه 100% من الإنتاج للتصدير إلى منافذ بيع IKEA في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما يعد من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

مشروع "يادا إيجيبت" يوفر 6350 فرصة عمل

أكد محمد عوض استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تقديم الدعم للمشروع، مشيرًا إلى توافقه مع استراتيجية التنمية المصرية، خاصة أنه يوفر نحو 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي عبر صادرات قطاع الأثاث، إلى جانب دعم خطة الدولة لتحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مركز جذب للاستثمارات كثيفة العمالة.

من جانبه، أوضح داريك بيوتر كروبا أن الشركة تستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأثاث داخل مصر، مشيرًا إلى إرسال أول مجموعة من المهندسين المصريين إلى مصانع الشركة في بولندا للتدريب على أحدث تقنيات وأساليب التصنيع الحديثة.

وأضاف أن الشركة حصلت على جائزة أفضل مورد من "أيكيا" خلال العام الماضي، وتسعى للحفاظ على هذا التميز عبر مجمعها الصناعي الجديد في مصر.