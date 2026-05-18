قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل اجتماع مدبولي لمتابعة مستجدات حوكمة منظومة الدعم

أضاف "مدبولي" خلال الاجتماع، أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج "نقدي" متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج "ديناميكى" يسمح بدخول وخروج المواطنين.

وتابع: كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم واحوالهم المعيشية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

وزير التموين: النظام النقدي يعزز كفاءة الدعم

أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأوضح "فاروق" أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

ولفت الدكتور شريف فاروق، إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

قواعد بيانات محدثة لضمان وصول الدعم

استكمل وزير التموين قائلًا: إن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ونوه الدكتور شريف فاروق، في ختام الاجتماع، إلى أن البرنامج المقترح، من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

