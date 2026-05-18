إعلان

الحكومة تبحث إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي في مصر.. ما القصة؟

كتب : أحمد العش

06:15 م 18/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل اجتماع مدبولي لمتابعة مستجدات حوكمة منظومة الدعم

أضاف "مدبولي" خلال الاجتماع، أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج "نقدي" متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج "ديناميكى" يسمح بدخول وخروج المواطنين.

وتابع: كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم واحوالهم المعيشية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

وزير التموين: النظام النقدي يعزز كفاءة الدعم

أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأوضح "فاروق" أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

ولفت الدكتور شريف فاروق، إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

قواعد بيانات محدثة لضمان وصول الدعم

استكمل وزير التموين قائلًا: إن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ونوه الدكتور شريف فاروق، في ختام الاجتماع، إلى أن البرنامج المقترح، من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يوجه برفع الجاهزية ومواجهة المخالفات واستعدادات عيد الأضحى

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"

وزير التموين يتابع مستجدات تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي الحماية الاجتماعية الدعم النقدي وزارة التموين شريف فاروق العدالة الاجتماعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نواب يرفضون مناقشة أزمة المعاشات دون حضور رئيس هيئة التأمينات
أخبار مصر

نواب يرفضون مناقشة أزمة المعاشات دون حضور رئيس هيئة التأمينات
ممسكا بشيشة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "Yakoza"
زووم

ممسكا بشيشة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "Yakoza"
نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
مصراوى TV

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
لغز اختفاء طفلة المنيا ينتهي بجريمة صادمة.. انتقام قاد إلى المأساة
حوادث وقضايا

لغز اختفاء طفلة المنيا ينتهي بجريمة صادمة.. انتقام قاد إلى المأساة

مصدر برلماني: قانون الأسرة الجديد لن يُقر خلال الفصل التشريعي الحالي
أخبار مصر

مصدر برلماني: قانون الأسرة الجديد لن يُقر خلال الفصل التشريعي الحالي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تبحث إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي في مصر.. ما القصة؟