قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البعثة الطبية المصرية قدمت أكثر من 10 آلاف خدمة طبية عبر عياداتها في مكة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة الصحية العامة مستقرة، ولم يتم تسجيل أي تفشيات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج حتى الآن.

ولفت إلى أن "الوزارة بتركز بشكل أساسي على الجانب الوقائي بالتوعية المستمرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وشدد المتحدث على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة والالتزام بتناول أدوية الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة سرعة التوجه للعيادات الطبية فور ظهور أي أعراض لتجنب المضاعفات.