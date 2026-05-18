إعلان

متحدث الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت 10 آلاف خدمة للحجاج بالأراضي المقدسة

كتب : داليا الظنيني

06:13 م 18/05/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البعثة الطبية المصرية قدمت أكثر من 10 آلاف خدمة طبية عبر عياداتها في مكة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة الصحية العامة مستقرة، ولم يتم تسجيل أي تفشيات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج حتى الآن.

ولفت إلى أن "الوزارة بتركز بشكل أساسي على الجانب الوقائي بالتوعية المستمرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وشدد المتحدث على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة والالتزام بتناول أدوية الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة سرعة التوجه للعيادات الطبية فور ظهور أي أعراض لتجنب المضاعفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحدث الصحة بعثة طبية حجاج مصريون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هايدي الفضالي: “فسخ الزواج خلال 6 أشهر” مخالفة للدستور والآداب العامة
حوادث وقضايا

هايدي الفضالي: “فسخ الزواج خلال 6 أشهر” مخالفة للدستور والآداب العامة
نهاية مأساوية داخل محطة الجيزة.. وفاة شخص إثر سقوطه من قطار
حوادث وقضايا

نهاية مأساوية داخل محطة الجيزة.. وفاة شخص إثر سقوطه من قطار
نواب يرفضون مناقشة أزمة المعاشات دون حضور رئيس هيئة التأمينات
أخبار مصر

نواب يرفضون مناقشة أزمة المعاشات دون حضور رئيس هيئة التأمينات
مصدر برلماني: قانون الأسرة الجديد لن يُقر خلال الفصل التشريعي الحالي
أخبار مصر

مصدر برلماني: قانون الأسرة الجديد لن يُقر خلال الفصل التشريعي الحالي
أمريكا ترفض مقترح إيران المُحدّث بشأن وقف الحرب
شئون عربية و دولية

أمريكا ترفض مقترح إيران المُحدّث بشأن وقف الحرب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تبحث إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي في مصر.. ما القصة؟