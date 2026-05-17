تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، تخصص في سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة، مستغلين خبراتهم السابقة في صيانة أبراج المحمول.

تحريات كشفت نشاط المتهمين

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين، المقيمين بدائرة قسم شرطة الأميرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة.

ضبط المتهمين داخل مخزن بالأميرية

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بداخله على عدد من الأجهزة والأدوات الخاصة بمحطات تقوية الشبكات.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة، مستغلين سابقة عملهم كعمال بإحدى الشركات المسؤولة عن صيانة الأجهزة الخاصة بأبراج المحمول.

ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه