قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 17409 لسنة 2025، جنايات عين شمس.

أمر إحالة المتهم بخلية داعش عين شمس

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023، المتهم أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الاتهامات الموجهة لخلية عين شمس

وتابع أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمع بيانات ومعلومات وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين أشخاص آخرين منتمين لتلك الجماعة، قام بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد عدد من التمركزات الأمنية تمهيدًا لاستهدافها.