إعلان

سقط من الطابق السادس.. مصرع حارس عقار أثناء عمله في أبو النمرس

كتب : صابر المحلاوي

11:00 ص 17/05/2026

سقوط من علو - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي حارس عقار مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق السادس بأحد العقارات تحت الإنشاء في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك سريع من رجال المباحث

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يعمل حارسًا لعقار تحت الإنشاء، ويبلغ من العمر 65 عامًا، وأنه أثناء تواجده بالعقار اختل توازنه، ما تسبب في سقوطه من الطابق السادس، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته.

قرار من النيابة بشأن الجثة

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.


اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبو النمرس الجيزة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
اقتصاد

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
اندلاع حريق بمحيط محطة "براكة" النووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي
شئون عربية و دولية

اندلاع حريق بمحيط محطة "براكة" النووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي

"لن أتهاون في حقي القانوني".. جوري بكر تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام"
زووم

"لن أتهاون في حقي القانوني".. جوري بكر تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام"
كلمات نستخدمها يوميا من أصل فرعونى.. "الفول المدمس وبعبع وامبو" أبرزها
علاقات

كلمات نستخدمها يوميا من أصل فرعونى.. "الفول المدمس وبعبع وامبو" أبرزها
500 فدان.. مصر تُنشئ أكبر سوق متكامل لتجارة المحاصيل بالشرق الأوسط
أخبار مصر

500 فدان.. مصر تُنشئ أكبر سوق متكامل لتجارة المحاصيل بالشرق الأوسط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة