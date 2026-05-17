لقي حارس عقار مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق السادس بأحد العقارات تحت الإنشاء في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك سريع من رجال المباحث

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يعمل حارسًا لعقار تحت الإنشاء، ويبلغ من العمر 65 عامًا، وأنه أثناء تواجده بالعقار اختل توازنه، ما تسبب في سقوطه من الطابق السادس، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته.

قرار من النيابة بشأن الجثة

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.



