ضبط سيدتين بعد إشعال إحداهما النار في نفسها خلال بث مباشر بأبو النمرس

كتب : صابر المحلاوي

12:12 م 17/05/2026 تعديل في 12:31 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سيدتين، إحداهما قامت بإشعال النيران في نفسها خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، فيما تولت الأخرى تصوير الواقعة في محاولة لإثارة التعاطف وجذب المتابعين، بمدينة أبو النمرس.

فحص أمني وتحرك عاجل

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تعمل "بلوجر" وهي تشعل النيران في جسدها أثناء بث مباشر.

وبحسب ما أظهره الفيديو، بدت السيدة في بداية البث في حالة انهيار وبكاء أثناء حديثها مع سيدة أخرى، قبل أن تفاجئ المتابعين بإشعال النار في نفسها، لتبدأ في الصراخ والاستغاثة لعدة دقائق وسط استمرار التصوير.

تصوير الواقعة بعد الحادث

وتبين من الفحص أن السيدة الأخرى استمرت في التصوير بعد الواقعة، رغم تعرض الأولى لحروق، في محاولة – وفق التحريات الأولية – لاستغلال الحادث لكسب تعاطف المتابعين وزيادة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهمتين والتحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها ودوافعها.

