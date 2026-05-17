كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة وحدة التكييف الخاصة بأحد المساجد بالقليوبية ولاذا بالفرار.

سرقة تكييف مسجد في القليوبية

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبمواجهتهما اعترفا بأنهما الظاهران بمقطع الفيديو حال شروعهما فى سرقة وحدة التكييف الخاص بأحد المساجد ، وعدم تمكنهما من ذلك.

فيديو سرقة في الهرم

وكشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات ولاذ بالفرار بالجيزة.

بالفحص وباستدعاء الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤالها أقرت أنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم وتحدثها بهاتفها المحمول قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.



فيديو ضرب سيدة كفر الشيخ

في سياق آخر، كشفت تحريات أمن كفر الشيخ ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص على زوجته بالضرب مما أدى إلى إصابتها.

بالفحص وباستدعاء المجنى عليها ربة منزل "مصابة بكدمة بالوجه"– مقيمة بدائرة مركز شرطة الحامول وبسؤالها اتهمت زوجها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (زوج المجنى عليها - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

