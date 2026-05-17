سقوطه فضحه.. القبض على لص أثناء سرقة أسلاك ومواسير من استوديو مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل، أثناء قيامه بسرقة مواسير نحاسية وأسلاك كهربائية من داخل استوديو مصر بمنطقة الطالبية.

وكان فرد أمن بالاستوديو تمكن من ضبط المتهم خلال محاولته سرقة محتويات من أعلى مبنى المونتاج، قبل تسليمه لرجال الشرطة.

إخطار أمني وتحرك رجال المباحث

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بضبط لص داخل استوديو مصر أثناء سرقته أسلاكًا كهربائية ومواسير.

وبالانتقال والفحص، تبين أن فرد أمن بالاستوديو تمكن من ضبط عاطل يبلغ من العمر 40 عامًا، وبحوزته كمية من المواسير النحاسية والأسلاك الكهربائية، تبين استيلاؤه عليها من سطح مبنى المونتاج داخل استوديو مصر.

وألقت القوات القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العقيد كريم فوزي، مفتش مباحث الطالبية، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

قرار من النيابة بشأن المتهم

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات حول الواقعة.

