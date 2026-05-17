أعلنت وزارة الحج والعمرة تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ، متضمنا المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المعتمرين، ورفع جاهزية منظومة العمرة استعدادا للموسم المقبل.

مواعيد التأشيرات في تقويم موسم العمرة 1448

ووفقا للبيان، يبدأ إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة 31 مايو 2026، فيما ينطلق دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك في 1 يونيو.

وحددت الوزارة السعودية، يوم 9 مارس 2027 كآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، بينما يكون يوم 23 من الشهر نفسه آخر موعد لدخول المعتمرين إلى أراضي المملكة.

ضوابط المغادرة في تقويم موسم العمرة

وأكدت وزارة الحج والعمرة ،أن يوم 7 أبريل 2027 سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين، داعية شركات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى الالتزام بالمواعيد المعتمدة والتعليمات الصادرة، بهدف رفع قدرة المنظومة على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية خلال الموسم.

مراحل تنفيذ تقويم موسم العمرة والخدمات الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن تقويم موسم العمرة انطلق في 4 مارس الماضي، بإطلاق خدمة حجز مواعيد توقيع الاتفاقيات الأولية بين شركات العمرة والوكلاء الخارجيين ضمن منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي أُقيم يومي 30 مارس و1 أبريل الماضيين.

وأوضحت الوزارة، أنه تمت إقامة ورشة عمل لمناقشة الدروس المستفادة من موسم العمرة السابق، والحلول المقترحة لموسم 1448هـ، بمشاركة القطاعات العاملة في منظومة العمرة في 25 شوال، أعقبها لقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق خدمات تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات النهائية مع شركات العمرة عبر المسار الإلكتروني في 11 مايو الجاري.

وأطلقت خدمة التعاقدات بين شركات العمرة ومزودي الخدمات، بما يشمل السكن والنقل والإعاشة والخدمات الإثرائية، إضافة إلى تصميم الباقات عبر المسار الإلكتروني، في 12 مايو 2026.