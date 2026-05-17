إعلان

السعودية.. وزارة الحج تعلن موعد إصدار تأشيرات موسم العمرة

كتب : محمود الطوخي

08:10 م 17/05/2026

وزارة الحج تعلن موعد إصدار تأشيرات موسم العمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الحج والعمرة تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ، متضمنا المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المعتمرين، ورفع جاهزية منظومة العمرة استعدادا للموسم المقبل.

مواعيد التأشيرات في تقويم موسم العمرة 1448

ووفقا للبيان، يبدأ إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة 31 مايو 2026، فيما ينطلق دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك في 1 يونيو.

وحددت الوزارة السعودية، يوم 9 مارس 2027 كآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، بينما يكون يوم 23 من الشهر نفسه آخر موعد لدخول المعتمرين إلى أراضي المملكة.

ضوابط المغادرة في تقويم موسم العمرة

وأكدت وزارة الحج والعمرة ،أن يوم 7 أبريل 2027 سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين، داعية شركات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى الالتزام بالمواعيد المعتمدة والتعليمات الصادرة، بهدف رفع قدرة المنظومة على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية خلال الموسم.

مراحل تنفيذ تقويم موسم العمرة والخدمات الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن تقويم موسم العمرة انطلق في 4 مارس الماضي، بإطلاق خدمة حجز مواعيد توقيع الاتفاقيات الأولية بين شركات العمرة والوكلاء الخارجيين ضمن منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي أُقيم يومي 30 مارس و1 أبريل الماضيين.

وأوضحت الوزارة، أنه تمت إقامة ورشة عمل لمناقشة الدروس المستفادة من موسم العمرة السابق، والحلول المقترحة لموسم 1448هـ، بمشاركة القطاعات العاملة في منظومة العمرة في 25 شوال، أعقبها لقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق خدمات تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات النهائية مع شركات العمرة عبر المسار الإلكتروني في 11 مايو الجاري.

وأطلقت خدمة التعاقدات بين شركات العمرة ومزودي الخدمات، بما يشمل السكن والنقل والإعاشة والخدمات الإثرائية، إضافة إلى تصميم الباقات عبر المسار الإلكتروني، في 12 مايو 2026.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تقويم موسم العمرة 1448 مواعيد تأشيرات العمرة 2026 تطبيق نسك للعمرة آخر موعد لمغادرة المعتمرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟
نصائح طبية

لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟
"نسخة منها".. شقيقة يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور - فيديو
زووم

"نسخة منها".. شقيقة يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور - فيديو
يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب
رياضة عربية وعالمية

يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب
أبراج تعرف كيف تكسب المال بسرعة.. هل أنت منهم؟
علاقات

أبراج تعرف كيف تكسب المال بسرعة.. هل أنت منهم؟
موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكي
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات