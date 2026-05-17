قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام في حق طالبين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، لاتهامهما بقتل زميلهما "طالب بإحدى كليات الطب"، يحمل نفس الجنسية مع سبق الإصرار والترصد.

تأييد إعدام طالبين في اتهامهما بإنهاء حياة زميلهما

وجاء أمر إحالة المتهمين، بأن وجهت لهم جهات التحقيق تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتا النية وعقد العزم، على استدراج المجنى عليه إلى أحد الأماكن الخالية من المارة في منطقة مصر الجديدة، لقتله انتقاما منه بسبب علاقة عاطفية بينه وبين المتهمة الأولى في القضية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أهلية طالب جامعي بكلية الطب بإحدى الجامعات المصرية الحكومية، يفيد باختفائه.

تحريات واقعة مقتل طالب بكلية الطب

وكشفت التحريات أن الطالب الجامعي تربطه علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات من زملائه من نفس الكلية، وكان ينوى الارتباط بها، إلا أنه قرر عدم الارتباط بها والتهرب منها.

وباستدعاء الفتاة زميلة المجني عليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد الانتقام منه لتهربه منها، مضيفة أنها استعانت بطالب زميل لهم في نفس الكلية يحمل نفس الجنسية، واستدرجت القتيل إلى أحد الأماكن الخالية من المارة في منطقة مصر الجديدة، وما أن تأكدا -هي وشريكها في الجريمة- من عدم وجود أي شخص في الشارع انهالا وأجهزا عليه، حتى أردوه قتيلا.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

