"بتعايرني بديوني".. كيف أنهى تاجر سيراميك حياة زوجته ببدر؟

كتب : أحمد عادل

07:27 م 17/05/2026

مشادة بين الزوجين تنتهي بجريمة قتل مأساوية

لم يكن صباح ذلك اليوم مختلفًا كثيرًا عن الأيام السابقة داخل شقة الأسرة بمدينة بدر، فالمشكلات المادية التي سيطرت على حياة الزوجين خلال الأشهر الأخيرة كانت كفيلة بتحويل أي حديث بسيط إلى مشادة كلامية، لكن آخرها انتهت بجريمة قتل مأساوية.

الزوج، الذي كان يعمل في تجارة السيراميك ويمتلك محلات معروفة في المنطقة، خسر عمله تدريجيًا، واضطر لبيع مصدر رزقه بعدما تراكمت عليه الديون، لتبدأ بعدها الضغوط تحاصر الأسرة من كل اتجاه.

في البداية، حاول الزوجان التماسك لكن الأزمات اليومية كانت تزداد قسوة، حتى أصبحت الخلافات جزءًا ثابتًا من تفاصيل حياتهما.

وفي صباح يوم الواقعة، استيقظت الأسرة على مشادة جديدة بسبب الأموال والديون، حاول الزوج الحديث بهدوء مع زوجته لإنهاء الخلافات، لكن الكلمات تحولت سريعًا إلى اتهامات متبادلة اعتبرها الزوج "معايرة" له بسبب ظروفه المالية الصعبة.

ومع تصاعد المشادة فقد الزوج السيطرة على أعصابه، وأمسك بـ"شاكوشًا" واعتدى به على زوجته، قبل أن يسدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسد باستخدام مقص أودت بحياتها في الحال.

بعد دقائق من الصمت، كانت الزوجة غارقة في دمائها، بينما وقف الزوج مصدومًا غير مستوعب أن الخلافات التي بدأت بسبب ضائقة مالية انتهت بإنهاء حياة شريكة عمره.

بلاغ للأجهزة الأمنية بقتل زوجة على يد زوجها ببدر

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بمدينة بدر، يفيد بوصول سيدة مصابة بطعنات وجروح خطيرة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها هو مرتكب الجريمة، لتنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه بعد تقنين الإجراءات، وتحيله إلى النيابة العامة لمياشرة التحقيقات.

مقتل ربة منزل مشاجرة زوجين مدينة بدر النيابة العامة

