إيران تهدد أمريكا بتوجيه ضربات قوية: مستعدون لكافة السيناريوهات

كتب : وكالات

08:08 م 17/05/2026

حرب إيران وأمريكا

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن طهران ستوجه إلى واشنطن ضربات قوية إذا أقدمت على مهاجمتها.
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن إيران مستعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق لكن بعد أن توافق الولايات المتحدة على شروطنا.
وأوضح رضائي، "أن الإيرانيون مستعدون لكافة السيناريوهات والولايات المتحدة لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تتمكن من أخذه عبر الحرب".
وأكد رضائي، أن إيران لن تتراجع عن شروطها، قائلا: "على الولايات المتحدة أن تقبل بحقنا في الحصول على الطاقة النووية".

