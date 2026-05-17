واشنطن (أ ش أ)

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، إلى شن المزيد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، قائلاً: "إن الجمود المستمر في الحرب "يضر بنا جميعاً".

وقال جراهام في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، "أعتقد أن الوضع الراهن يضر بنا جميعاً، فكلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، وكلما سعينا جاهدين للتوصل إلى اتفاق لن يتحقق أبداً، كلما ازدادت إيران قوة".

وأضاف جراهام، أنه حتى الوقت الحالي في الصراع الإيراني، "لا يوجد ما يشير إلى أن المسئولين الحاليين قد تغيروا فيما يتعلق بهدف النظام المتمثل في ترويع العالم، ومهاجمتنا"، حسب قوله.

ودعا جراهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "إضعافهم أكثر" ، موضحا أن "ما فعله الرئيس ترامب كان مذهلاً عسكرياً، ولكن لا تزال هناك أهداف أخرى يمكن استهدافها، وهناك أمور يمكننا القيام بها لإلحاق الضرر بإيران".