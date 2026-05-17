قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروعات التوسع الزراعي في مصر تمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في مفهوم الأمن القومي، حيث يرتبط الأمن الغذائي مباشرة بالأمن المائي والتنمية المتكاملة.

وأضاف أبو اليزيد خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد إضافة تنموية ضخمة تعادل إنشاء ثلاث محافظات جديدة، إذ يجمع بين الأنشطة الزراعية والصناعية والسكنية والخدمية في إطار واحد.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إضافة نحو 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية عبر مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى، واستصلاح المليون ونصف فدان، وتنمية وسط سيناء، وفق رؤية تعتمد على الاستدامة.

وتابع أن التحدي الأكبر يتمثل في ملف المياه، موضحًا أن الدولة نفذت منظومة متكاملة لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، وإنشاء محطات معالجة كبرى مثل بحر البقر والدلتا الجديدة، بجانب الاستفادة من المياه الجوفية والأمطار.

وشدد أبو اليزيد على أن هذه الجهود أسهمت في استغلال كل قطرة مياه بشكل أمثل، مما ساعد على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي العملاقة، وتعزيز التنمية المستدامة التي تخدم الحاضر والأجيال القادمة.

وأكد أستاذ الزراعة أن التوسع الزراعي ساهم في تقليل فجوة الاستيراد وتأمين احتياجات الدولة خلال الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تشهد مصر نقصًا حادًا في السلع الغذائية.

وأوضح أن صادرات مصر الزراعية ارتفعت لتصل إلى 8.5–9 ملايين طن سنويًا، بإجمالي صادرات غذائية يقترب من 11.5 مليار دولار، ما يعكس نجاح الدولة في تحويل الزراعة إلى مصدر دخل استراتيجي.