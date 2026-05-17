الداخلية: 111 ألف مخالفة مرورية و44 حالة تعاط بين السائقين خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:14 م 17/05/2026

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111747 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين وضبط حالات تعاطي مخدرات

وفي إطار الحملات المرورية، تم فحص 1270 سائقًا، وتبين إيجابية 44 حالة لتعاطي المواد المخدرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي وضبط محكوم عليهم

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 594 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 152 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 34 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية

وفي سياق أخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت التحريات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، تم التعامل معها قانونيًا.

حملات تموينية على المخابز وضبط دقيق مدعم

كما شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتم خلالها ضبط أكثر من 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في إطار مواجهة التلاعب بأسعار الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع والمخالفات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة في مختلف القطاعات لضبط الشارع وتحقيق الانضباط.

